Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu üyelerini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Çebi, Erdoğan’a ‘Recep Tayyip Erdoğan’ yazılı Beşiktaş forması ile kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti
09.11.2019 - 18:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
661559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661559.aspx
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