Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, TSK tarafından barış koridorunun tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu belirtilerek, "TSK tarafından barış koridoru tesisine yönelik mevcut
mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi" denildi.
MSB: PKK/YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 saldırı gerçekleştirdi
10.11.2019 - 12:35 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, TSK tarafından barış koridorunun tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu belirtilerek, "TSK tarafından barış koridoru tesisine yönelik mevcut
Kaynak: AA
Etiketler : msb,Barış Pınarı Harekat,
661678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661678.aspx
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