Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Burcun Mahallesi meydanında N.Y. (43) ve F.V. (52) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle N.Y., tabancısını çıkartarak F.V’ye ateş etti. Ağır yaralanan F.V., kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı.
Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü
10.11.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,kavga,cinayet,
661714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661714.aspx
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