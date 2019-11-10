Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
10.11.2019 - 17:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
661720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661720.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER