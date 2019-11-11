Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER / ANKARA



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, 2 bin 40 kişinin katılacağı önemli bir organizasyon planladıklarını belirterek, “Tıpkı 1978 yılında olduğu gibi tek gece olarak kalmayıp, resmi açılışın ardından bir haftaya yayılan bir açılış şenliği planlıyoruz. Taksim meydanı da o gecenin ruhuna özel hazırlanacak” dedi.



Cumhurbaşkanlığı koordinatörlüğünde geçtiğimiz günlerde AKM’nin hazırlık süreci ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi, Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nden temsilciler ile paydaş firmalar katıldı. Yapılan toplantı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, bir komite kurduklarını kaydetti. Yapılan ilk toplantıda çıkan sonuçları gazetemize anlatan Alptekin şunları söyledi:



AÇILIŞ GECESİNE ÖZEL MİMAR SİNAN OPERASI

“İlk toplantımızda açılış ile ilgili mutabakata vardık ve yol haritamızı belirdik. 2 bin 40 kişilik bir davet organizasyonu olacak. Açılış gecesi, Mimar Sinan Operası ile yapılacak. Aynı zamanda açılışta misafirler AKM’nin tarihini anlatan çok geniş kapsamlı fuaye alanında hazırlanmış sergide buluşacaklar. Burada AKM’nin tarihinin adım adım tüm evrelerine tanık olacaklar. Yabancı misafirlerimiz de olacak. Yurt dışından çok önemli sanat gruplarının yöneticileri ve sanatçıların yanı sıra, iş dünyası ve cemiyet hayatından da çok sayıda davetli açılışa katılacak. Tıpkı 1978 yılında olduğu gibi tek gece olarak kalmayıp, resmi açılışın ardından bir haftaya yayılan bir açılış şenliği planlıyoruz. Taksim meydanı da o gecenin ruhuna özel hazırlanacak. Her sanat dalından klasik batı, klasik Türk musikisinden örneklerin yer alacağı 1 haftalık bir program yapacağız. Aynı zamanda 2 bin 40 kişilik bu opera salonunun yan binasında 828 kişilik bir tiyatro salonu var. İki salonda birden bu etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek.”