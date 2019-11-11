Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor.
Rusya ile 4. ortak kara devriyesi başladı
11.11.2019 - 12:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.
Kaynak: AA
Etiketler : kara devriyesi,rusya,
661866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661866.aspx
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