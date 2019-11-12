Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde Türk-Rus askeri unsurlarının 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması: Beşincisi de tamamlandı
12.11.2019 - 22:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta yapıldı.
Etiketler : MSB,
662217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662217.aspx
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