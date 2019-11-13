Etrafta kuş uçurtmayan polis ekipleri, gerekli önlemleri alırken detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi. Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçe belediyesi, Kayapınar ilçe belediyesi ile Sur ilçe belediyelerine de terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı.
Diyarbakır'da Yenişehir ilçe belediyesine kayyum atandı
13.11.2019 - 08:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı...
Etiketler : diyarbakır,kayyum,
662279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662279.aspx
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