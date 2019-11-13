Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmadı
13.11.2019 - 20:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,etnik grup,din,
662413 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662413.aspx
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