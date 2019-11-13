Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.
Çevredekiyollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.
Vali Erin: Yaralı 5 personelin sağlık durumu iyi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." dedi.