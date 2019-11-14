Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağrı Erhan WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Türk-Amerikan ilişkilerinin en sancılı olduğu bir dönemde Beyaz Saray’da bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaktan şeref duyduğunu ifade ederek, “Erdoğan’ın büyük bir hayranıyım. Cumhurbaşkanı ile dostuz. Uzun zamandır dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik, çok ciddi ilerleme sağlandı. Sorunlarımızı (Türkiye ile YPG-PKK) çok iyi anlıyoruz. Bahsettiğimiz bölgede Türkiye’den de çok insan hayatını kaybetti. Bunun için de bir şeyler yapmamız lazım. Kürtlerle(YPG/PKK) görüştük gayet memnunlar. Sınırınızın güvende olmasından memnunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, senatörlerle görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında şunları kaydetti:

(ABD Başkanı Trump’a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, PKK’nın yan kuruluşlarıdır. Kürtler ve teröristleri ayırmak lazım. Dünyada en çok Kürt’ün yaşadığı yer benim ülkem. Şu anda Parlamentoda partimin 50 kadar Kürt milletvekili var. Kobani’den Türkiye’ye göçenlerin sayısı 350 bindir. Kimse sahip çıkmaz, istemezken biz onları ülkemize aldık. Eğitiminden sağlığına kadar her konuda destek verdik.

Güvenli bölge bizim kontrolümüzde olmalı. Biz planları yaptık, projeleri hazırladık. 6 ay ile 2 yıl arasında, güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz.

S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Sayın Başkan’a, istenilen şartlarda teklif verilmesi hâlinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum.

Avrupa’dakiler başta olmak üzere kaynak ülkelerini geri kabule ikna etme konusunda Sayın Başkan’la ortak anlayışa sahibiz.

Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz.

(Sözde soykırım tasarısı) 104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır. Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de alınan kararların Türk milletini incittiğini, ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü paylaştım. Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Ermeni tarafına ortak tarih komisyonu kurulması teklifimiz hâlen geçerlidir.

(Trump’ın Erdoğan’a gönderdiği mektup) Mektupları bugün (dün) Sayın Başkan’a takdim ettim. Öte yandan yüzlerce insanımızın katili olan Ferhat Abdi Şahin denilen teröristin Amerika gibi bir ülkenin Başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım. Bu bizleri çok üzmüştür. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır. Bu şahıs Rusya tarafından da bu şekilde karşılanmıştır. Bu, terörle mücadeleye de aykırıdır. Bugün bize yarın başkasına... Bununla ilgili belgeleri de verdim, hatta CIA’in de bu şahsın terörist olduğuna dair hazırladığı bir rapor var, onu da Sayın Başkan’a takdim ettim.