Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu’nda ölü bulunan Beyaz Miğferler isimli örgütün kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in cenazesi İngiltere’ye gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. Le Mesurier’in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg, ikinci defa ifadeye çağrıldı. Yaklaşık dört saat boyunca emniyette ifade veren Winber binadan ağlayarak çıktı.

Şüpheli ölümü soruşturan İngiltere ajan Le Mesurier’in “balkondan düşmediğini, Rusların attığını” öne sürüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi Rus muhaliflerin benzer ölümlerine dikkat çekti. Gazete, Rusya’da şüpheli ölümleri şöyle sıraladı:

∂ Suriye’deki Rus paralı askerlerin çalışmalarını ifşa ederek devletin yaptığı yolsuzluğu ortaya çıkaran gazeteci Maksim Borodin, geçtiğimiz sene balkondan düşerek hayatını kaybetti.

∂ Hükûmet yetkilerinin büyük vergi kaçırmasını açığı çıkardığı için tutuklanan ve 2009 yılında cezaevinde ölen Sergei Magnitsky’nin avukatı Nikolai Gorokhov, bir sene önce dördüncü kattan düşüp öldü.

∂ 2007 yılında Rus silahlarının İran ve Suriye’ye satışını araştıran Ivan Safronov, beşinci kattaki bir pencereden düşerek canından oldu.

∂ İki yıl sonra hükûmetle uğraşan yayıncı Olga Kotovskaya 14. kattaki bir pencereden düştü.

∂ 2014’te, Rus mafyasına borçlu olduğu iddia edilen Scott Young adlı İngiliz emlakçi, Londra’daki dört katlı binanın çatısından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti.