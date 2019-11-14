Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç ay önce Van ve Diyarbakır’daki ailelerine telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını ama korktuklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyet birimleriyle irtibat kurdu. Hatay Emniyet Müdürlüğü istihbarat şubesi M.Ş.Ç. (19) ve V.İ. (20) ile iletişime geçti. İkna edilen teröristler, Tel Rifat üzerinden Afrin’e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.



Yıllardır ailesinden uzak kalan iki terörist Hatay’da aileleriyle bir araya getirildi. Çocuklarına sarılıp gözyaşı döken aileler “Devletimiz var olsun, terör kahrolsun”, “Zalimler, bu çocuklardan ne istediniz?” diyerek teröre tepki gösterdi.



“SEVİNCİMDEN BAYILMIŞIM”

Teröristlerden M.Ş.Ç’nin babası K.Ç (66), oğlunun terörün elinden kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek “Allah’a şükür devletimize güvenimiz tamdır, cezası neyse çekecek; bir sene, iki sene belki hiç çıkmayabilir, biz ona kavuştuk ya yeniden doğmuş gibi olduk. İsterse 10 sene ceza yesin, yeter ki ben oğlumu görebileyim” dedi.

Teröristlerden V.İ’nin babası İ.İ. (59) ise emniyetten “çocuğun elimizde” müjdesini aldığında sevincinden bayıldığını kaydederek “Hep gelmek istemiş ama korkmuş fırsat bulamamış. Artık Allah bir fırsat verdi, geldi sığındı devletimize” diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin de her zaman yanında olduklarını aktaran İ.İ. “Allah onları da kavuştursun bizim gibi. Ben nasıl sevindiysem onlar da gelip anne babalarını sevindirsinler” ifadesini kullandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ. “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.