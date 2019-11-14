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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de öldürülen Ermeni din görevlisi hakkında açıklama
14.11.2019 - 12:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz.Bölgede faaliyet gösteren ve Hıristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir. Suriye’den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,başsağlığı,
662533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662533.aspx
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