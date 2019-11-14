Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timlerince Amanoslar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınaklarda toprağa gömülü vaziyette çok miktarda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.
Amanoslar’da PKK sığınağı bulundu
14.11.2019 - 17:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Amanos kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amanoslar,PKK,sığınak,
662601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662601.aspx
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