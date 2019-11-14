Ayrıntılar geliyor...
İbrahim Kalın'dan Washington ziyareti açıklaması
14.11.2019 - 17:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır."
Etiketler : Washington ziyareti,ibrahim kalın,açıklama,
662603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662603.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER