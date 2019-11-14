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Soylu: Dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz
14.11.2019 - 18:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sığınmacı topluluğu çocuklarını yüze 60'ın üzerinde okula gönderemedi. Bizde ilkokullaşma oranı yüzde 96'nın üzerinde." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : bakan,soylu,göç politikası,
662612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662612.aspx
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