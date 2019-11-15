Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’den geldikleri Türkiye’de bombalı saldırı hazırlığındayken ağustos ayında yakalanıp tutuklanan kadın teröristin de arasında yer aldığı dört zanlıyla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Adana polisi, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı kontrolde İl Göç İdaresi Müdürlüklerince Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları tespit edilen biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerin üzerinde sahte yol izin belgesi de ele geçirildi. Uzun süren sorgulamalar sırasında Arapça ve Kürtçe dışında başka dilde konuşmayan zanlılardan birinin Türkçe sorulara beden diliyle verdiği tepkiden Türk olduğundan şüphelenen polis, kadının kimliğinin Elif K. (25) olduğunu belirledi. Elif K’nin (25) ifadesinde 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıfta öğrenim görürken Irak’a gidip PKK’ya katıldığını, örgütün kamplarında sözde özel kuvvet biriminde eğitim gördüğünü ve daha sonra Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçtiğini söylediği öğrenildi. Türkiye’ye metropol şehirlerde ekonomik hedeflere yönelik bombalı eylem yapması için gönderildiğini belirten kadın terörist, eylem yapılacak bölgenin seçilmesinde ise inisiyatifinin kendisine bırakıldığını anlattı. İkinci şüphelinin ise Suriye uyruklu Halil M. (26) olduğu ve bu kişinin de bomba eğitimi aldığı tespit edildi. Ekip, teröristlerin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Suriye sınırını geçip ülkeye girmesini sağladığı iddia edilen Hanifi Ç. ve Osman S’yi de operasyonla yakaladı. Zanlılar, ağustos ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıda kullanacağı patlayıcının yeri sınırı geçmeden önce kendisine bildirilen Elif K’nin verdiği koordinatı inceleyen ekip, patlayıcıyı ormanlık alanda çalılıklar arasında buldu. Kavanoz içerisindeki 7 litrelik sıvıyı inceleyen ekip, maddenin 2016’da Ankara Kızılay’da Güven Park yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan nitrometan-anilin türü patlayıcı olduğunu belirledi. Kadın teröristin, diğer örgüt mensuplarına bomba, sabotaj ve suikast eğitimi verdiği, 13 farklı türde bomba hazırlayabildiği iddia edildi.