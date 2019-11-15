Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan bir de FETÖ’nün ABD’de yaptıklarıyla ilgili bir kitap verdi. Senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı “Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan’da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hâlâ sahiplenmeye çalışıyorlar. En önemlisi de olaya hâlâ ‘Türkiye Kürtlere karşıymış’ gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın” dedi.