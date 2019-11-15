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Görese Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
15.11.2019 - 11:59 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. "
Kaynak: İHA
Etiketler : Görese Dağı,
662755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662755.aspx
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