Tuzla’da yaşayan karı koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığına dair şüphe duymaya başlayınca evin bazı yerlerine gizli kamera yerleştirdi.
ÇEKMECELERİ AÇIP KARIŞTIRDI!
Eve gelen kadın, temizlik yaptığı odanın çekmecelerini açıp karıştırmaya başladı.
BULDUĞU PARALARI CEBİNE KOYDU
Kendisini kaydeden kameradan habersiz olan kadın, çekmecede bulduğu paraları alıp cebine koydu. Kadının ayrıca evde bulunan bir miktar ziynet eşyası ile tablet bilgisayarı da çaldığı öğrenildi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Karı kocanın durumu polise bildirmesiyle kadın gözaltına alındı.
Temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koyan çift hayatlarının şokunu yaşadı!
15.11.2019 - 14:25 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla’da evlerine iki yıldır gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığından şüphelenen çift, evlerine gizli kamera yerleştirince hayatlarının şokunu yaşadı. Evin çekmecesinde bulduğu paraları çalarken kameraya yakalanan temizlikçi kadın gözaltına alındı.
Tuzla’da yaşayan karı koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığına dair şüphe duymaya başlayınca evin bazı yerlerine gizli kamera yerleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : temizlikçi,dolandırıcılık,
662781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662781.aspx
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