Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli seyir füzemiz SOM’a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE’nin @SageTubitak geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla doğruladı" ifadelerini kullandı.