Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli seyir füzemiz SOM’a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE’nin @SageTubitak geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla doğruladı" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank: "Milli seyir füzemiz SOM’a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz”
15.11.2019 - 20:17 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 20:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Milli seyir füzemiz SOM’a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.
Etiketler : Mustafa Varank,
662831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662831.aspx
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