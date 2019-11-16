Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan 49 asteğmen adayı, 908 yedek astsubay adayı ve 143 er, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Ant içen yedek astsubaylar, yeni askerlik sisteminin yemin eden ilk yedek astsubayları oldu. Törende, birliğe ilk katılan ve başarılı olan askerler ile ant içen Mehmetçik’in, vatani görevlerini daha önce MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan baba ve dedelerine belge ve hediyeler verildi. Yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede 9 bine yakın başvuru gelmişti. Askerlik süresi 6 aya düşürülürken yedek subay ve yedek astsubay olarak görevini yerine getirmek isteyenler 12 ay kışlada görev yapacaklar.