Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, yabancı terörist savaşçılara (YTS) karşı yoğun mücadele veriyor. Son beş senede çatışma bölgelerine geçmeye çalıştığı düşünülen 32 bin 500 kişi kontrol edildi. Mülakata tabi tutulan 21 bin 287 şüpheliden yüzde 41’ine ülkeye giriş yasağı konuldu, bunların yüzde 6’sı sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerinde 948 YTS bulunuyor.

Alınan bilgiye göre geri gönderme merkezleri, sadece Türkiye’ye illegal yollarla giren veya legal giriş yapıp zamanla kanun dışı hâle gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla mecburi olarak tutuldukları yer olarak tanımlanıyor. Geri gönderme merkezlerinde şu anda 948 YTS bulunuyor. Bunlardan 296’sı Irak vatandaşı. Irak’ı 273’ü teröristle Suriye, 99 teröristle Rusya, 82 teröristle Özbekistan, 29 teröristle Azerbaycan, 23 teröristle Kırgızistan, 21 teröristle Tacikistan, 13 teröristle Mısır, 11 teröristle Afganistan, 10 teröristle Tunus ve dokuz teröristle Almanya takip ediyor. Listede, dört YTS ile Ukrayna, üç teröristle Avustralya ve Hollanda, iki teröristle Fransa, Avusturya ve ABD de bulunuyor.

ON BİR kişi sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz. DEAŞ’lıları ülkelerine göndereceğiz” açıklamalarının ardından, 11 Kasım’dan bu yana 8 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz ve bir ABD’li Türkiye’den sınır dışı edildi.

ÜÇ SENEDE 10 BİN GÖZALTI

Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda son üç senede ülke genelinde 10 bin 399 kişi gözaltına alındı. Bu senenin 10 ayında yapılan 1.143 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 491 şüpheliden 821’i tutuklandı. Son beş senede 30 şehir ve 64 noktada uzman birimlerinden oluşan personel tarafından hudut kapılarından, otogar ve havalimanlarından çatışma bölgelerine geçme arayışında olduğundan şüphelenilen toplam 32 bin 500 kişi kontrol edildi. Kontrol edilen şüphelilerden 21 bin 287’si mülakata tabi tutuldu. Bunların yüzde 41’ine ülkeye giriş yasağı konuldu, yüzde 6’sı deport edildi.

288 DEAŞ’LI ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerince, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar da sürüyor. Bu yılın 10 ayında yapılan 1.143 operasyonda 288 terörist etkisiz hâle getirildi, gözaltına alınan 2 bin 491 kişiden 821’i tutuklandı.

BEŞ GÜN SONRA ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede bekleyen Amerikan vatandaşı DEAŞ’lı teröristin beş gün sonra uçakla ABD’ye gönderildiğini söyledi. Bakan Soylu, DEAŞ’ın yakalanan önemli ismine dair de “Avrupa’da da Türkiye’de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor” dedi. Eski İngiliz istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, İngiltere’ye sürekli bilgi verildiğini ifade etti. Soylu “İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı bütün yönleriyle değerlendirmek” diye konuştu.