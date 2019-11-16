Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatların beyanlarının alındığı duruşmada, tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu ve toplanmasını istedikleri delilleri mahkeme heyetine iletti.

Taleplerin ardından, önceki celse tahliye edilen ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan eski Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Murat Yalçınel'in, yeniden tahliyesi için Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan başvurunun mahkemece karara bağlanarak, Yalçınel hakkında tahliye kararı verilmiş olduğu açıklandı.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanıklar ve avukatlarının yeniden toplanmasını istedikleri belgelerin davaya bir yenilik katmayacağı için reddine ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile mahrem imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine ve ilgili makamlardan yeniden istenen belgelerin davaya yenilik katmayacağından reddine karar verdi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmeden mahkeme, 2 Aralık 2019 ile 10 Ocak 2020 tarihleri arasında devam etmek üzere duruşmayı erteledi.