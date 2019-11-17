Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyorum. Milli değerlere karşı yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Olayın failleri hakkında gerekenler yapılmalıdır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Fuat Oktay, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı
17.11.2019 - 21:19 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınadığını bildirdi
Etiketler : Fuat Oktay,
663249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663249.aspx
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