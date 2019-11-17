Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı
17.11.2019 - 23:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,başsağlığı,yıldız kenter,
663269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663269.aspx
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