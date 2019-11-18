Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 91 yaşındaki ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter’i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.