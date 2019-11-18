Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin harekât kabiliyetinin artırılmasına yönelik olarak temin edilen sistemlere, Türkiye’nin ilk millî silahlı drone sistemi Songar ekleniyor. ASİSGUARD tarafından geliştirilen, otomatik makineli tüfek ve bomba atar entegre edilen Songar, ürün geliştirme yol haritasındaki önemli adımlardan birini tamamladı. Songar’ın atış hassasiyetini önemli ölçüde iyileştiren Elektronik Nişangâh ve Balistik Hesap Modülü, yapılan atış testlerinde ilk sınavını başarıyla verdi. Elektronik Nişangâh ve Balistik Hesap Modülü kendi içinde barındırdığı lazer mesafe ölçer ve kamera gibi sensörlerden elde ettiği veriyi rüzgâr hızı gibi dış çevresel faktörlerle ele alarak işliyor, Songar’a ait özgün bir Atış Kontrol Bilgisayarı olarak görev yapıyor.

Silahlı drone Songar göreve başlıyor

Hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilen Songar, otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk millî silahlı drone sistemi olma özelliği taşıyor. Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor. Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin kullanılabilecek.