Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davanın sanıklarından birinin kaleme aldığı mektup, delil olabileceği gerekçesiyle cezaevi yönetimince mahkemeye gönderildi. Sanık savunmalarının tamamlandığını, müşteki ve tanık beyanlarının alındığı hatırlatılan mektupta, yakında savcının esasa ilişkin mütalaasını sunacağı bilgisine yer verildi.

Sanıklarından eski tuğgeneral Erhan Caha’nın, davayı uzatmak için ekibindeki isimlere en az bir gün sürecek şekilde savunma yapmaları için talimat verdiği anlatılan mektubun devamında şu ifadeler yer aldı: Mahkemeyle ilgili son durum da şöyle: Sanıklar bitiyor biliyorsun. Esasa yönelik savunmalar başlayacak. Taktikleri mümkün oluğunca mahkemeyi uzatmak. Erhan Caha, ekibine talimat verdi. Herkes en az bir gün olacak şekilde savunma yapacakmış. Bu adamlar hâlâ ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Neyin kafasındalar?

Dava dosyasının delilleri arasına giren mektubu yazan kişinin kimliği, can güvenliği nedeniyle diğer sanıklarla paylaşılmadı.