Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verildi. Açıklamada, "Saat 05.59 sularında yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişler halen yapılamamaktadır. Ancak, uçak seferlerinin kalkışları başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.