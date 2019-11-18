Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verildi. Açıklamada, "Saat 05.59 sularında yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişler halen yapılamamaktadır. Ancak, uçak seferlerinin kalkışları başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Valilikten Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar hakkında açıklama
18.11.2019 - 07:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle bir süredir seferlerin yapılamadığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçak inişlerinin sağlanamadığını, kalkışların ise başladığını bildirdi.
Etiketler : sabiha gökçen havalimanı,istanbul valiliği,sis,
663327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663327.aspx
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