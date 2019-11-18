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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Musul ve Basra Başkonsoloslukları yeniden faaliyete geçiriliyor
18.11.2019 - 11:41 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor."
Etiketler : bakan çavuşoğlu,
663366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663366.aspx
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