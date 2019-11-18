“Bayrak bir milletin onurudur.” diyen Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."
MSB'den KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili flaş açıklama açıklaması
18.11.2019 - 16:27 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağına yapılan çirkin saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz." denildi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
663406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663406.aspx
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