Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nde bulunan 127 sözde üst düzey teröristi etkisiz hâle getirdi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye’nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarla sivilleri katleden PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor. Güvenlik güçleri, gece gündüz, şehir merkezi ve kırsal demeden hem yurt içi hem de yurt dışında PKK’lı teröristleri amansız takibe aldı. Bu operasyonlar kapsamında, yılbaşından bugüne kadar terör örgütüne son yılların en ağır darbesi indirildi. İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nin kırmızı kategorisinden 12, mavi kategorisinden 8, yeşil kategorisinden bir, turuncu kategorisinden 18, gri kategorisinden 88 sözde üst düzey yönetici etkisiz hâle getirildi.

Terör örgütlerine yönelik 125 bin 552 operasyonda 409’u teslim, 459’u ölü, 485’i sağ, 5’i yaralı 1358 terörist etkisiz hâle getirildi, 45 bin 384 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK’nın en önemli isimlerinden, kırmızı kategoride aranan “Erhan Garzan Porsipi” kod adlı İshak Özçaktu, 19 Temmuz’da Diyarbakır’da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hâle getirildi. Terörist Özçaktu’nun, 17 Şubat 2016’da Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin şehit olduğu, 79 kişinin yaralandığı Genelkurmay servis araçlarına yönelik saldırı ile 10 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena Stadı’nın etrafında 36 polis ve 8 vatandaşın şehit olduğu, 155 kişinin de yaralandığı saldırının faili olduğu belirlendi. Etkisiz hâle getirilenler arasında kırmızı kategoride yer alan teröristler Hejar Çelik, Müsluh İke, Şerif Yakut, Servet Aydın ve Söylemez Yaşar da bulunuyor.