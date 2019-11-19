Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dinî ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir.”