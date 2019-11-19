Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dinî ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir.”
Çirkin iddialara cevap: TSK hukuka uygun davranıyor
19.11.2019 - 03:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Etiketler : milli savunma bakanlığı,tsk,
663491 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663491.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER