Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcı, sanıklardan Yılmaz Şen’in “silahlı terör örgütü yöneticisi olma”, 33 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma”, bir sanığın da “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların hükümle birlikte tahliyesini de istedi. Sanıklardan 8’i hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen cumhuriyet savcısı, 38 sanık hakkında beraat kararı verilmesini, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını istedi. Savcı, Aydın’da hakkında dava açılan ve hüküm kurulan sanık hakkında da davanın reddedilmesini talep etti.