Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

B.Y. de ev sahibinden 800 TL’lik depozito parasını alamadığı için dava açtı. Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesi ev sahibini haksız bularak kiracının borçsuz olduğuna ve depozito parasının ödenmesine karar verdi. Ev sahibi kararı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, “Kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aldığı hâli ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp, kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Zarar ve hasarın hesaplanarak depozito bedelinin ona göre belirlenmesi gerekir” denildi.