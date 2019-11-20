Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızı Fadime için oturma eylemine katılan Hatice Levent, “78 gündür buradayız, 78 yıl da olsa burada olacağız. Yavrumu yoklukla, büyük cefalarla büyüttüm. Sırtıma sarıp sarmaladım, yokluklarla büyüttüm. Yavrumu istiyorum. Yavrum için buradayım, ölünceye kadar da buradayım. Ömrüm ne kadar yeterse o kadar burada olacağım. Bütün analar olarak ancak yavrumuzu alınca buradan gideriz” dedi. Kızı Songül için eyleme katılan Fatma Akkuş da “Çocuklarımızı götürüp ABD’ye uşak etmişler. Kalkmayacağız, çocuklarımızı alana kadar gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, onlar için büyütmedik” diye konuştu.