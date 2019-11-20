DAMLA PEKER
TİKA, beş kıtada 62 ofisiyle 2019’da 2 bin projeye imza attı.
BU YIL YAPILANLARDAN BAZILARI:
*Filistinli askerlere Türkçe eğitimi için merkez.
*Azerbaycan’a modern arşiv sistemi.
*Cibuti, Bosna-Hersek ve Fildişi Sahili posta idarelerine motosiklet hibesi sağlandı.
*Kırgızistan Yüksek Mahkemesi Anayasa Odası kütüphanesinin ve mahkeme salonunun yenilenmesi gerçekleştirildi.
*Kolombiya’da ekipman ve donanım yetersizliği çeken üç okula destek sağlandı.
*Myanmar’da Arakanlı Müslümanlar için 20 bin kişiye hizmet edecek klinik yapıldı.
*Meksika’da depremden etkilenenler için sağlık merkezi hizmete açıldı.
*Abdülkadir-i Geylâni hazretlerinin Irak Bağdat’ta bulunan türbesinde restorasyon.
TİKA'NIN 2020 HEDEFLERİ:
*Moğolistan’da Türk tarihi için önemli Bilge Tonyukuk Müze Kompleksi inşası.
*2. Abdülhamid Han’ın en eski rüyası olarak tarif ettiği Ürdün Tarihi Hicaz Demir Yolu. Amman İstasyonu’nun restorasyonu.
*Filistin’de Kudüs Üniversitesine 400 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu inşa edilecek.
*Lübnan’daki önemli kültür mirası öğelerinden Beyrut Eski Osmanlı Askerî Rüştiyesinin restorasyonu yapılacak.
*Bangladeş’te 10 adet sağlık ocağı inşa edilecek.
*Azerbaycan’da Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi’ne restorasyon desteği.
*Kolombiya’ya mesleki eğitim merkezi.
*Çad Türkiye Dostluk Külliyesi yapılacak.