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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
20.11.2019 - 09:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK’lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi."
Etiketler : ırak,kuzey,hava harekatı,
663772 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663772.aspx
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