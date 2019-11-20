Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

AK Parti 7'nci olağan kongre sürecini takvime uygun şekilde yürütüyoruz. AK Parti dinamik bir yapıdır. Yeni görev alan, görev değişikliği yapan kardeşlerimiz bu dinamizmin bir parçasıdır. Bu çatı altında vazife üstlenen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili bu kurumun mensubudur. Ancak görev değişikliği olur. Bu süreci tam bir dayanışma içinde başarıyla yürüteceğiz. AK Parti'nin sahibi millettir. Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür. Bizim milletimiz yapılan hizmetleri unutmaz. Hem gönlünde yaşatır, hem de sandıkta iradesiyle ortaya koyar. 2018 ve 2019 seçimlerinin sonuçlarını adeta sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Önce teşhisi doğru koyacağız, sonra da ideal çözümü hayata geçireceğiz. Genel Merkezimizdeki tüm birimlerimizin çalışmalarını titizlikle yürüttüklerine inanıyorum.

Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz. Sınırları tehdit ediyorlar, tehdidin kaynağına iniyoruz. Dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir tereddütümüz yoktur. Elde ettiğimiz sonuçları bir başarı hikayesidir. Mücadelede en büyük gücümüz milletimizdir.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Türkiye'nin milli meselelerinde hasmane ve yıkıcı bir tutum içindedir. Cumhur İttifakı içindeki MHP ve diğer kardeşlerimiz bize destek verdiler. CHP ve marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyor.CHP Genel Başkanı'na, Tank Palet Fabrikası ile ilgili iddialarına cevap verdik. 'İspatla' diyoruz, yanıt vermiyor. Milletimizin tarihine ecdadımızın aziz hatırasına haksızlık edilmesine asla rıza göstermeyiz. CHP Genel Başkanı 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' diyor. Açıkça söylemek gerekirse yaptığı ihanetin dik alasıdır. Küresel yatırımlardaki azalmaya rağmen ülkemiz hala cazibesini koruyor.

BU EDEPSİZLERE GEREKEN CEVAP VERİLMELİ

Teröristlere bunlar teröristtir dediğini duymadık. Bu hastalıklı zihniyet dün parlamentoda bizim grup başkan vekili bir hanımefendiye saldırdılar. Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize ‘susturun bu kadını’ diye hakaret etmişti. Dün de herhalde ondan ilhamla Özlem Hanıma ‘susturun bu hanımı’ diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP’nin yetkilileri var.

Kimse kusura bakmasın! Biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise, ceza vermesi "Efendim işte özür diledi" Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar.

GEREĞİ NEYSE AYNEN CEVABI VERECEĞİZ

Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir.

BAY KEMAL SEN BUNU ANLAMAZSIN AMA ÖĞRETECEĞİZ

Güvenlik meselemiz olmazsa olmazımızdır. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını ilgilendiren ekonomik konuları da ihmal etmiyoruz. Ülkemiz ekonomisini geliştirerek vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükselttik. Biz göreve geldiğimizde devlet vatandaşlarına borçluydu. Bay Kemal sen bunu anlamazsın ama öğreteceğiz.

Zorunlu tasarruf diyerek vatandaşlarından para kesmiş, ama ne gereğini yerine getirmiş, ne de parayı ödemişti. Memurlarla, işyerleri bu sisteme dahil edilmişti. Sistemdeki kişi sayısı 10 milyonu buluyordu. Hükümete geldikten sonra bu kesintilerin ana para ve nemalarını 17 milyar liranın üzerini hemen ödeyeceğiz dedik. Bunları biz ödedik. Aynı şekilde 1987 ile 1995 arasında konut edindirme yardımı adı altında yapılan kesintiler vardı, 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira ödemeyi biz yaptık.

2020 FAİZLERİN ÇOK DAHA DÜŞTÜĞÜ BİR YIL OLACAK

Hükümete geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF borcunu da son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te ödedik. Bizim şu an IMF ile işimiz yok, biz bize yeteriz. Ülkemizi ortalama yüzde 5,6 büyüttük. İhracatımız 180 milyar doları geçerek rekor kırıyor. Cari açık meselesi ekonomimizin yumuşak karnı olmaktan çıkıyor. Enflasyonu yeniden tek haneye indirerek, faizleri düşürerek ülkemiz üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Girişimcilere sesleniyorum; gelin yatırım yapın. Milli parayla adım atma dönemine döndük. Şu anda geçen yıl yaşanan sıkıntılar nedeniyle konut, otomobil, beyaz eşya satışlarının yükselmesi ekonominin toparlandığının göstergesidir.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Burada sadece yatırımcılara sesleniyorum. Endişe, tereddüt etmeyin, sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin. Yargı Reformu Strateji Belgesi yargı konusunda en önemli hamlelerimizden birisidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek, halkımızın yürütme yetkisini belirlemesini sağladık. Herkes birinci sınıf vatandaşımızdır. Her vatandaşımız tüm haklar ve hürriyetlerden eşit şekilde yararlanabilir. Dünyanın neresinde olursa olsun ülkesinin gücünün ve desteğinin arkasında olduğunu biliyor. Husumet dalgası yönetimler ve medya nezdinde geçerlidir. Türkiye'nin yazılan senaryolarda biçilen rolü oynamak yerine milli rolünü oynamasıdır. Bu birilerini ciddi şekilde rahatsız ediyor. Demokrasimizi geliştirmek için atmamız gereken adımlar var. Ekonomide yapısal reformları gerçekleştirmemiz gerektiğini biliyoruz.