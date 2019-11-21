Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

KALP YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

4 GÜN ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce hayatını kaybetmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.







