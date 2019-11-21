Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Bikebako'nun oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisi Bikebako'yu kabul etti
21.11.2019 - 19:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Burundi Büyükelçisi,
664125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664125.aspx
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