Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardeşi Hüseyin Aytekin için eyleme katılan Mehmet Aytekin “Yanlış arkadaşlarının kurbanı oldu. Sesimizi duyurabiliriz düşüncesiyle geldim buraya. Bizleri ve annesini düşünüyorsa bir an önce eve gelsin. Siyaset kalemle yapılır, siyaset dağda yapılmaz. 2014’te de böyle bir eylem vardı, üçte birinin ailesine geri döndüğünü duydum. Dağda eşi, çocuğu, akrabası olan varsa, gelip buraya katılsınlar” şeklinde konuştu.

Bu arada 57 aile, ortak bir açıklama yaptı. Aileler adına basın açıklamayı okuyan kanser hastası Ayşegül Biçer, Türkiye’deki bütün ailelere seslendiklerini ve HDP il binası önüne gelip kendilerine destek olmalarını istedi. Biçer, “Biz sadece kendi evlatlarımız için değil, 40 yıldır akan gözyaşının intikamını almak, gidecek olan gençleri engellemek için buradayız. Korkmayın, HDP, PKK, KCK gibi terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin buraya şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım.” dedi.