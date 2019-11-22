Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Külliye’de CHP’li önemli bir ismi kabul ettiği ve “Senin Genel Başkan olman lazım. Ben de destek olurum” dediği iddia edilmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaları sert sözlerle yalandı. Altun, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ‘CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği’ iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir” diye açıklama yaptı.

CHP liderinin gizli planı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye’de görüştüğü CHP’li önemli bir isme “Yardım edeyim, genel başkan ol” dediği iddia edildi. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun haberle muhtemel rakiplerinin önünü kesmeyi hedeflediği belirtildi.

ERDOĞAN’I VE DEVLETİ SUÇLADI

Dünkü manşetimizde Külliye’deki görüşme iddiasının Kemal Kılıçdaroğlu’nun tezgâhı olabileceğini, CHP liderinin bu sayede muhtemel rakiplerinin önünü kesmeyi amaçladığını yazmıştık. Geniş yankı uyandıran haberimizi FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programına konuk olan Kılıçdaroğlu’na sordu. Kaçamak cevaplar veren CHP lideri, hedef saptırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet kurumlarını suçladı. Kılıçdaroğlu “Önümüzdeki süreçte yine masa, sandalye atılan, yumrukların atıldığı bir süreci yaşatmak istiyorlar bize, adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Erdoğan ‘CHP kendi içinde kavgalı bir partidir, bunlar memleketi yönetemez’ diye bir algı oluşturmak istiyor, bunun için de elinden gelen her şeyi yapıyor” diye suçlamada bulundu.



Kılıçdaroğlu Külliye’de görüşme iddiasını ortaya atan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın yazısı için “Doğrudur” dedi ancak herhangi bir isim açıklayamadı. “Her konuda konuşan Erdoğan, niye bu konuda konuşmuyor Buradan Erdoğan’a açık ve net soruyorum: Bu haber doğru mudur, yanlış mıdır” diye soran Kılıçdaroğlu, iddia sahibi Rahmi Turan’a ise çağrıda bulunmadı.

FEYZİOĞLU: BENİM MESELEM DEĞİL

İddiaların ardından Muharrem İnce ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nin ismi akıllara gelmişti. Dün açıklama yapan Feyzioğlu “Ben siyaset yapmıyorum ve siyaset düşünmüyorum. CHP’nin genel başkanı kim olur, genel başkanı ne der, ne zaman değişir ya da bir başka siyasi partinin iç işinde ne olur, bu benim meselem değil” dedi.