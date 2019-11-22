Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK, Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ve Avrupa Çok Disiplinli Deniz Tabanı ve Su Kolonu Gözlemevi (EMSO) desteğiyle Marmara Denizi’nde 2,5 yıldır yürütülen Marmara Earthquake Gap Assessment and Monitoring for İstanbul (MAREGAMİ) Projesinde sona yaklaşıldı. Projeyi yürüten İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır “Marmara Denizi’nin Silivri açıklarından başlayıp, boğazın açıklarına kadar gelen bölümünde fayın kilitli olup olmadığı belirsizdi. Bu çalışma ile kesinlikle kilitli olduğunu ortaya koyduk. Deniz tabanına yerleştirdiğimiz cihazlar sayesinde fayın bu bölümünün kilitli olduğunu ve üzerinde enerji biriktirdiğini göstermiş olduk. Dolayısıyla üzerinde enerji biriktiren ve en son 1766 tarihindeki depremle kırılan bu fay önümüzdeki yıllarda yeniden kırılarak büyük bir deprem üretecektir” dedi. Marmara Denizi’nde tsunami tehlikesinin bulunduğuna da işaret eden Prof. Dr. Çakır “Marmara’da tsunamilerin oluştuğu tarihsel kaynaklardan biliniyor. Ciddi zararlar verecek bir tsunami meydana gelebilir” diye konuştu.