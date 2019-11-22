Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, gölde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla görüştü. Burada yaşanan süreçle ilgili Valilik tarafından gölün rehabilitasyonu için bilim adamlarının desteğiyle çalışma başlattıklarını hatırlatan Vali Taşbilek, “Çalışmalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ivedilikle konuya yaklaşımı, gereken her şeyin yapılmasıyla alakalı olarak vermiş olduğu talimatlar ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da konuya el atmalarıyla Bakan Yardımcımız başkanlığında bilimsel ve teknik bir ekibin 19.11.2019 tarihinde ilimize teşrifleri oldu. Biliyorsunuz öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bu alanın Sit Alanı olarak ilan edilmesi çalışmaları başlatıldı. Bununla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri ve hocalarımızla alanda yapılan incelemelerde yapılması tavsiye edilen hususlar belirtildi” dedi.

Yapılan istişareler sonrası ivedilikle bu çalışmaların tamamlandığını ve yine verilen tavsiyeler doğrultusunda göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesinin sağlandığını dile getiren Vali Taşbilek, “Alanda yapılan çalışmaları bugün itibariyle tekrar yerinde gördük. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz” şeklinde konuştu.