Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör iş birlikleri sebebiyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına arka çıkan CHP lideri, “Türkiye Cumhuriyetinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur” dedi. Kılıçdaroğlu “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin üniversite öğrencisine burs verecek” diye övündü. Oysa Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine tam 12 yıl önce 21 Kasım 2008’de belediyelerin yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermesine imkân sağlayan düzenlemeyi iptal etmişti.