Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı.
Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
23.11.2019 - 10:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çavuşoğlu,G20 Dışişleri Bakanları toplantısı,katılım,
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