Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz.

"RAHATLIKLA HERKES ISPANAĞINI YESİN"

(Ispanak hakkında) Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilir. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Yabani otlar tarlaya tarım ilacı atılmadığından çıkmış, tarım ilacı atılsaydı ıspanakta yabani otlar olmazdı. Türkiye'de böyle bir olaya şahit olmadık. Milyonda bir bu durum. Bazıları bunda zehir var, şu var bu var diyoruz. Biz analizler yaptık. En ufak bir şey yoktu. 4 lira olan ıspanak fiyatı 1 liraya düştü. Rahatlıkla herkes ıspanağını yesin.

(Gıda denetimi hakkında) 2018'de 1.1 milyon denetim yapmışız. Ekim itibariyle 1 milyona gelmişiz. ALO174 bu durumlar için biçilmiş kaftan. Restoran, perakende zincirlerde sorun yaşayanlar, arasın. Biz analizini yapıp, bilgi de veriyoruz.